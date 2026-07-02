Flora De La Torre Sáenz

(Viuda de Enrique Muñoz Fernández)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 2 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es