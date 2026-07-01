Manuel Santamariña Díaz

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Carmen Rivas Pan; hijo, Christopher; hija política, Anna; hermana, María; hermanos políticos, Manuel, Esther y Amparo; sobrinos, Manuel, Jorge, María Esther, Raúl, Milagros, Gelines, José, Maribel, Manuel y Reyes; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós - Oleiros. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.

La salida del hogar funerario se efectuará a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde.

Hogar Funerario nº 2, O Graxal (Cambre).

Pésames: pesames@pompascoruna.com

San Pedro de Nós (Oleiros), 1 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.