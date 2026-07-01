Elvira Liñares Precedo

(Virocha) (Viuda de Menene)

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de Santiago de Sigrás (Cambre). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Sigrás (Cambre), 1 de julio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier