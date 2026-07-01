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Antonio Casal Maceira

(Antonio de Sánchez) 

Falleció el día 29 de junio, a los 92 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales Santiago de Adragonte. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1. Betanzos.

Areas (Paderne), 1 de julio de 2026.  Funeraria Mariano