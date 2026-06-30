Manuel López Caridad

(Manolo de Pata Chula)

Falleció el día 28 de junio de 2026, a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy martes, día 30, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

Dorneda (Oleiros), 30 de junio de 2026 Funeraria Apóstol