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 José Manuel Pereiro Matos

(Pereiro) (Jubilado de Norgasa)

Falleció el día de ayer, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio Municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala n º1. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

Cambre, 30 de junio de 2026 Funeraria San Xulián