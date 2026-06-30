  Francisco Cundíns Moreira

Falleció a los 61 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará martes, día 30 de junio, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Silvestre de Veiga. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, favores por los que anticipan las gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y diez de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Veiga (Culleredo), 30 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio