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  Eva Rico Ferreiro

(Viuda de Don Antonio Regueira Suárez)

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 99 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, María Teresa, Manuel Jesús, Elisa y Clara; hijo político, José Manuel Vales; nietos; bisnietos; hermana, Lola; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las DOCE MENOS CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE Y MEDIA de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras) Hogar funerario nº 4 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de junio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.