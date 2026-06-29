 Manuel García Rey

Falleció el 27 de junio, a los 52 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente hoy lunes, a las una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, incineración a continuación en el crematorio tanatorio Apóstol de Iñas – Oleiros. La salida del hogar funerario se efectuará a las una menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 29 de junio de 2026 Funeraria Apóstol