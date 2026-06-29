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 Josefa Souto Sánchez

(Pepa)

Falleció el 23 de junio, a los 75 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santiago de Paderne (Oza-Cesuras). La Misa de ánimas se celebrará el sábado día 11 de julio a las seis de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Pademe (Oza-Cesuras), 29 de junio de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.