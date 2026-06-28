Severina Taibo Caamaño

(Viuda de José Varela Canedo) (Vecina de San Roque - Coristanco)

Falleció el día 27, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo a la una y media del mediodía. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Traba. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Traba (Coristanco), 28 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta