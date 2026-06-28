Marina Rivas Piñón

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Victor y Mariluz; hija política, Johagnia; nietos, Nuria, Abrahan, Javier y Victor y demás familia. RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA Y UN CHUPITO DE CARDHU. Hora de salida del entierro: Mañana LUNES, día 29, a las DOCE de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro (entrada por puerta principal). Hogar Funerario Nº 5- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 28 de junio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.