María Neira Eiroa

(Viuda de Manuel García Otero)

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde en la capilla del tanatorio. Cremación: Cinco de la tarde, en el crematorio del tanatorio Apóstol. Funeral: Lunes 29, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Mera (Oleiros), 28 de junio de 2026 Funeraria Apóstol