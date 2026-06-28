María del Pilar Fariña Barros
(Viuda de Luis Candal Liste)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las siete de la tarde. Cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). Funeral: Iglesia Parroquial de San Benito martes, día 30, a las siete y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10.
A Coruña, 28 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es