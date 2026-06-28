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María de los Ángeles Arcay Matos

(Viuda de Eugenio Germade Carabel) 

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Martín de Andeiro (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Andeiro (Cambre), 28 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier