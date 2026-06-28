Esther Hervés Arca

(Viuda de Francisco Ferreiro Veiga)

Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Misa de exequías: Hoy domingo a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 4.

Meicende (Arteixo), 28 de junio de 2026 Funeraria Génesis