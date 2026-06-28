Dolores Amado Vicos

(Viuda de Anselmo Feal Carro)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Dia del entierro: Hoy domingo. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santiago de Requian, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se trasladarán los restos mortales. Casa mortuoria: Velatorios La Merced.

Betanzos, 28 de junio del 2026 Funeraria La Merced