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Dolores Amado Vicos

(Viuda de Anselmo Feal Carro) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Dia del entierro: Hoy domingo. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santiago de Requian, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se trasladarán los restos mortales. Casa mortuoria: Velatorios La Merced.

Betanzos, 28 de junio del 2026 Funeraria La Merced