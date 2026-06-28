Claudino Rocha Sánchez

Falleció el dia de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro hoy: Domingo. A las seis y cuarto de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial San Nicolas de Cines, donde a las seis y media de la tarde se oficiará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced - Lois nº 4.

Cines (Oza Cesuras), 28 de junio del 2026 Funeraria La Merced