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José Veira Ferreño

(Pepe do Silleiro) 

Finou o día 26 de Xuño, aos 83 anos de idade, acompañado da súa familia 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o sábado día 27 de xuño, ás once da mañá, na igrexa parroquial de San Martiño de Lestón (Laracha). Deseguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás once menos cuarto da mañá. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.

Lestón (Laracha), 27 de Xuño de 2026. Tanatorio San Antonio