José Veira Ferreño
(Pepe do Silleiro)
Finou o día 26 de Xuño, aos 83 anos de idade, acompañado da súa familia
l D.E.P. l
A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o sábado día 27 de xuño, ás once da mañá, na igrexa parroquial de San Martiño de Lestón (Laracha). Deseguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás once menos cuarto da mañá. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.
Lestón (Laracha), 27 de Xuño de 2026. Tanatorio San Antonio