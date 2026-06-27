Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Francisco Pita Carro

(Pita) 

Falleció el 26 de junio de 2026, a los 62 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado a las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/jose-francisco-pita-carro. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 5 a las diez y media de la mañana en la misma iglesia.

Guiliade (Betanzos), 27 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.