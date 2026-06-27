José Francisco Pita Carro

(Pita)

Falleció el 26 de junio de 2026, a los 62 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy sábado a las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/jose-francisco-pita-carro. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 5 a las diez y media de la mañana en la misma iglesia.

Guiliade (Betanzos), 27 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.