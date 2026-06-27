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Dosinda Calviño Mosquera

(Viuda de Redosindo Mosquera Quindimil) 

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy sábado, a las siete y cuarto de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Martín de Visantoña (Mesía). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del Tanatorio: Seis y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

A Coruña, 27 de junio de 2026. Funeraria Génesis