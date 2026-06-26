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María del Pilar Souto Bermúdez

(Viuda de Alfredo Fernández Varela) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 26 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es