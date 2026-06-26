María del Carmen Vázquez González

(Mari) (Viuda de Maximino Ruiz Fernández)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 26 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es