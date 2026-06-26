Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Capelan Otero

(Viudo de María Cedeira González) 

Falleció el 25 de junio, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 26 de junio de 2026.  Funeraria Apóstol