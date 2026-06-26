José Capelan Otero

(Viudo de María Cedeira González)

Falleció el 25 de junio, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 26 de junio de 2026. Funeraria Apóstol