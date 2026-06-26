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Eugenia Fernández Candamo

(Gena) (Hija de Rita de La Lelada y Tivo El Portugues)

Falleció el día 26 de junio de 2026, a los 63 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción sabado día 27 a las cinco y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las cinco y media en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. Velador nº 1.

Baño, Serres (Muros), 27 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.