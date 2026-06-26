Antonio Cancelo Naya

(Casa do Estanco)

Falleció el 24 de junio, a los 83 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy viernes, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Morás (Arteixo), 26 de junio de 2026. Funeraria Apóstol