Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Pilar Álvarez Bargos

(Viuda de José Calderón López “Cachito”) 

Falleció el día 22, a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 25 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es