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Manuela Sara Iglesias Fraga

(Viúva de José Fraga Iglesias) (Veciña de Castrillón–Cabaleiros) 

Finou o día de onte, aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución do cadáver hoxe, xoves. A saída do Tanatorio San Xulián de Tordoia será as 5:00 da tarde. Funeral de corpo presente e enterro na igrexa e cemiterio parroquiais de San Xulián de Cabaleiros. Por cuxos favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Cabaleiros-Tordoia, 25 de xuño do 2026.  Funeraria San Xulián