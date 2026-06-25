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Julia Martínez Naveira

(Viuda de Don Manuel Botana Torreiro) 

Falleció el 23 de junio de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial Santa Eulalia de Abegondo. Pésames: https://tellmebye.com/julia-martinez-naveira. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 28 de junio a las doce de la mañana en la misma iglesia.

Abegondo (Abegondo), 25 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.