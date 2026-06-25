Julia Martínez Naveira
(Viuda de Don Manuel Botana Torreiro)
Falleció el 23 de junio de 2026, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial Santa Eulalia de Abegondo. Pésames: https://tellmebye.com/julia-martinez-naveira. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 28 de junio a las doce de la mañana en la misma iglesia.
Abegondo (Abegondo), 25 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.