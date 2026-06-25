José Crespo Del Río

(Pepe de Botana) (Viudo de Celsa López Ulloa)

Falleció el día 23, a los 97 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy jueves a las seis de la tarde en la iglesia de Santa María de Guísamo (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde.Tanatorio Génesis nº 2.

Guísamo (Bergondo), 25 de junio de 2026. Funeraria Génesis