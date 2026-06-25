Falleció el 23 de junio de 2026, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Cutián (Oza-Cesuras). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/dionisio-santiso-villaverde. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 28 a las doce y media de la mañana en la misma iglesia.

Cutián (Oza-Cesuras), 25 de junio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.