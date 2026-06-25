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Antonio Lorenzo Suárez

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy jueves, día 25 a las once menos cuarto de la mañana en la capilla del tanatorio. Cremación: En la intimidad familiar. Funeral: Mañana viernes, día 26 a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 25 de junio de 2026.   Funeraria Apóstol