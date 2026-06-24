La señorita Milagro Paz Gómez

(Hija de la Natividad de María)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 24, a las once de la mañana, en La Grande Obra de Atocha, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de San Amaro. El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas. Capilla Ardiente: “La Grande Obra de Atocha” – Rúa Baltasar Pardal Vidal, 1 (A Coruña).

A Coruña, 24 de junio de 2026. Funeraria Apóstol