Pedro Garea Gestal
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 24, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.
Dorneda (Oleiros), 24 de junio de 2026. Funeraria Apóstol