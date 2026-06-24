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El Ideal Gallego Fundado en 1917

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Pedro Garea Gestal

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, día 24, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Dorneda (Oleiros), 24 de junio de 2026.  Funeraria Apóstol