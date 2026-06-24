María Pilar Álvarez Bargos

(Viuda de José Calderón López “Cachito”)

Falleció el día 22, a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº7.

A Coruña, 24 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es