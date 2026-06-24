María Carro Domínguez

(Viuda de Venancio Sabio Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la capilla parroquial de Santa María de Oleiros. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1.

O Carballo (Oleiros), 24 de junio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier