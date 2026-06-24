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José Luis Germade Casal

Falleció en el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Orto. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las seis y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Orto (Abegondo), 24 de junio de 2026. Funeraria Génesis