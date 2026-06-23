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Manuela Lorenzo Muñíz

(Viuda de Manuel Becerra Lorenzo) 

Falleció el 22 de junio, a los 97 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Martes, 23 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia San Martiño de Cances (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Salida del tanatorio: Tres y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3.

Cances (Carballo), 23 de junio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio