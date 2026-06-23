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Arturo Boquete Vilariño

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las seis y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las siete de la tarde, con llegada a las ocho de la tarde al cementerio municipal do Piñeiro, Ordes, A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

A Coruña, 23 de junio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es