María Veira Pérez

(Viuda de Jose María Santos Lantes)

Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala N.º1, Av. Almeiras Nº63, Culleredo.

Almeiras - Culleredo, 22 de junio de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier