María Luz Morandeira Vázquez
Finou o día 21 de xuño, confortada cos Santos Sacramentos, ós 75 anos de idade
l D.E.P. l
O seu esposo, Enrique Iglesias Nin; fillos, Henrique e Patricia; xenro, Antonio; irmáns, Josefa, Ricardo, Paco, Elena (†), Antonio (†), Isabel, Emilio, Celia e Manolo; irmáns políticos, sobriños, sobriños-netos, curmáns, demáis familia e amigos.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. Misa: Igrexa parroquial dos Santos Anxos (Novos Ministerios), hoxe luns, ás SETE da tarde. Funeral de cinzas o vindeiro sábado día 27 de xuño, ás CATRO da tarde na capela de Santiago de Paradela (Curtis). Fogar Funerario nº 4, Praza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com
A Coruña, 22 de xuño de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.