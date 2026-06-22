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Manuel Muñíz Martínez

(Palos) 

Falleció en el día de ayer, a los 65 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Agradecen lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy lunes las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: a continuación. Iglesia parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis, Nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 22 de junio de 2026 Funeraria Génesis