Manuel Muñíz Martínez

(Palos)

Falleció en el día de ayer, a los 65 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradecen lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy lunes las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: a continuación. Iglesia parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis, Nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 22 de junio de 2026 Funeraria Génesis