María Luisa Catoira Seoane

(Mariscos Marisa, plaza de Lugo)

Falleció el día de 30 de junio de 2025, a los 86 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Otero Fernández; hijos, Manuel, María Del Pilar y Juan Carlos; hijos políticos, Marta, José Luis Castro y Marta Patiño; nietos, Noelia, Paula, Laura, Lorena y Manuel; bisnietos; hermanas políticas, Mercedes Otero y Olga Parga; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Cristóbal Das viñas, el día 26 de junio, a las SIETE de la tarde, favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

A Coruña, 21 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es