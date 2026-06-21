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Luis Estraviz Maques

Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad, acompañado de sus seres queridos

 l D.E.P. l

Su familia. Su corazón fue blanco hasta el final. ¡Hala Madrid y hasta siempre! 

Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. No admiten flores. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña

A Coruña, 21 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es