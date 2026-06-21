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Josefa López Suárez

(Viuda de Manuel Lado Piquer) (Fina Fraga) 

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy domingo, a las cinco de la tarde, en la capilla del cementerio de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás.

Oleiros, 21 de junio de 2026 Funeraria Apóstol