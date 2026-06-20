Secundino Gómez Suárez

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado, a las seis y media de la tarde. Salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de: San Vicente de Carres donde a las siete de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

A Cha - Carres (Oza-Cesures), 20 de junio de 2026. Funeraria La Merced