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Sara Montero Sánchez

(Viuda de Manuel Garabán Vieiro) 

Falleció el día 18 de junio de 2026, a los 98 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Xulián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Mera (Oleiros), 20 de junio de 2026. Funeraria Apóstol