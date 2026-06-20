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Pura Senra Rodríguez

(Pura dos Baos) (Viuda de Manuel Pereira Fernández)

Falleció el día 19 de junio de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 21 a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Roque de Moraime. Tanatorio de Muxía. Velador nº 2. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños