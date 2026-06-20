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Marcial Novo Arcas

(Marcial do Bar Novo de Arteixo) (Viudo de Carmen Pereiro Iglesias - Mucha) 

Falleció el 18 de junio, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 20 de junio de 2026.  Funeraria Apóstol