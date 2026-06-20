Manuel Cundíns Gil
Finou o 19 de xuño, aos 89 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de corpo presente que se oficiará o sábado, 20 de xuño, ás cinco e media da tarde, na iglesia parroquial de San Estevo de Soesto (Laxe). De seguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial. A saida do tanatorio efectuarase ás cinco e cuarto da tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
Soesto (Laxe), 20 de xuño de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio